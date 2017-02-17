Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sakarya Haberi: Karabük merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Karabük merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
18:4617 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Karabük merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Karabük merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)  KARABÜK merkezli 3 ilde uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Karabük ile birlikte Ankara ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda F.K., F.D., T.B., C.Ç., Y.Y., A.E., E.İ., M.K., S.T., M.G. ve D.U., gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir miktar bonzai, ecstasy, hintkeneviri, uyarıcı haplar ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Uyuşturucu ve uyarıcı haplara 'bugs bunny' ve 'boks eldiveni', bonzaiye 'kuş' gibi kod isimler kullandıkları tespit edilen şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar