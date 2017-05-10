Karabük Üniversitesi'nde 'Gelin tanış olalım' etkinliği

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) KARABÜK Üniversitesi'nde eğitim gören 46 ülkeden yaklaşık 2 bin öğrenci, ‘Gelin tanış olalım' etkinliğinde bir araya gelerek ülkelerinin kültürlerini tanıttı.

Karabük Üniversitesi Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gastronomi Kulübü ve Uluslararası Öğrenciler Kulübü tarafından üniversitenin Gökşen Mustafa Yücel Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, halkoyunları ve dans gösterilerini sundu, şiir okuyup şarkı söyledi. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, stantları gezerek öğrencilerin kendi ülkelerini tanıtan ürünlerini inceledi, yöresel yemeklerinden tatdı. Rektör Prof. Dr. Polat, farklı bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, '46 farklı ülkeden öğrenci barındıran bir üniversiteyiz. Büyük İslam Alimi Mevlana'nın tabiri ile Hz. insan konusunda bir birliktelik oluşturduk. Çok farklı ülkelerden öğrencilerin hazırladığı yöresel ürünlerini inceledik, yemeklerinden tatdık. Hem de muhabbetini yaşadık. İnşallah bu tür etkinlikleri her yıl daha da geliştirerek devam edeceğiz' dedi.

DHA