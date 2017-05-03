Karabük Üniversitesi'nde 'Umre' ödüllü bilgi yarışması

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) KARABÜK Üniversitesi'nde 5'incisi düzenlenen 'O Nur'a Yolculuk' adlı bilgi yarışmasında başarılı olan 3 öğrenci, Umre'ye gitme hakkı kazandı.

Karabük İl Müftülüğü ile Karabük Üniversitesi Mavera İlim Fikir ve Sanat Kulübü, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında bilgi yarışması düzenledi. Üniversitenin 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda yapılan yarışmaya başvuran 100 üniversite öğrencisi arasında kura çekilerek yarışacak 15 öğrenci belirlendi. Öğrenciler temel dini bilgiler ve siyer alanlarında soruları yanıtladı. Öğrenciler, yüzde 50 joker ve çift cevap verme hakkına sahip oldu. Yarışma sonunda sorulan 15 sorudan 14'ünü bilen İlahiyat Fakültesi öğrencisi Elif Kurtoğlu 1'inci, 13 soruyu bilen Teknoloji Fakültesi Mekatronik Bölümü öğrencisi Ahmet Yağızalp Türk 2'nci ve 11 soruyu bilen İlahiyat Fakültesi öğrencisi Abdullah Kaya 3'üncü oldu. 3 öğrenci, İl Müftülüğü tarafından tatil döneminde umreye götürülecek.

İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Yakup Koçyiğit, 'Hayırda yarışmak güzel bir şeydir. Bu yarışmayı izlemek eğlenceli, güzel ve bilgi verici oldu. Başarılı olan öğrencilerimizi kutluyorum' dedi.

DHA