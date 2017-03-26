Karabük'te 3 dönümlük kızılçam ormanı yandı

KARABÜK'te vatandaşların evlerinin bahçesinde yaktıkları ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu yaklaşık 3 dönümlük kızılçam ormanı yandı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Yeşilköy mevkiinde meydana geldi. Köyde vatandaşlar bahçelerinden temizledikleri otları yaktılar. Rüzgarında etkisiyle bir anda yayılan alevler ormanlık alana sıçradı. Alevlerin büyümesi üzerine köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Şefliği'nden arazözler ile İtfaiye Müdürlüğü'nden ekipler sevk edildi. Ekipler ormanlık alana sıçrayan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaklaşık 3 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü.

Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri vatandaşları ormana yakın bölgelerde ateş yakmamaları konusunda uyarırken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA