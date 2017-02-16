Karabük'te 7 FETÖ şüphelisi adliyede

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) KARABÜK’te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan İl Özel İdare eski genel sekreteri ile 6 öğretmen adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan öğretmenler M.E., S.S.A., N.E., M.D., İ.Ö., E.B. ve M.S., gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddia edilen şüphelilerden M.S., dün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 6 öğretmen ile geçen hafta gözaltına alınan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görev yaptığı 2012-2014 yıllarında akademi mezunu komiserlerin sözde 'Karabük imamı' olduğu ileri sürülen Hakan E., adliyeye sevk edildi.

DHA