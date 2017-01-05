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Karabük Haberi: Karabük'te buzlanma nedeniyle 10 araç kaza yaptı

Karabük'te buzlanma nedeniyle 10 araç kaza yaptı
12:515 Ocak 2017
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Karabük'te buzlanma nedeniyle 10 araç kaza yaptı
Karabük'te buzlanma nedeniyle 10 araç kaza yaptı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)  KARABÜK'te, buzlanma nedeniyle 10 hasarlı kaza meydana geldi.
Sabah saatlerinde D-750 karayolunun Kemaloyman ve Hamzalar köyleri mevkileri arasında buzlanma meydana geldi. Buzlanma nedeniyle 10 araç farklı noktalarda kayarak kaza yaptı. Bariyerlere ve istinat duvarlarına çarpan araçlarda hasar oluştu. Trafik ekipleri, kazaların ardından yolu ulaşıma kapatarak Karayolları'ndan tuzlama yapmasını istedi. Yaklaşık 40 dakika ulaşıma kapalı kalan yol, Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması ve kaza yapan araçların kaldırılması ardından açıldı.

DHA

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