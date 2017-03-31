Karabük'te saman yüklü kamyon ve vinç yandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) KARABÜK'te, cuma namazına giden sürücülerinin yan yana park ettiği saman yüklü kamyon ve vinç, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Vinç sürücüsü Ercan Demirtaş, gözyaşlarına boğuldu.

Yangın, öğle saatlerinde Karabük- Zonguldak yolunun Cumapazarı mevkisinde meydana geldi. Şahin Başkurt, saman yüklü 78 AN 155 plakalı kamyonunu yol kenarında Ercan Demirtaş'a ait 78 AG 342 plakalı vincin yanına park etti. İki sürücü de Cuma namazı için camiiye gitti. Bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle samanlar tutuştu. Kısa sürede kamyonu saran alevler bitişiğindeki vince de sıçradı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Polis, yolu kapatarak önlem almaya çalıştı. Yanan araçların yakınındaki diğer araçlar, sürücüleri tarafından uzaklaştırıldı.

Namaz çıkışı araçlarının yanına gelen sürücüler Şahin Başkurt ve Ercan Demirtaş, yangını görünce şoke oldu. Ercan Demirtaş, itfailenin söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Demirtaş’ı arkadaşları teselli etmeye çalıştı. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ancak kamyon ve vinç kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA