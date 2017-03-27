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Karabük Haberi: Karabük'te uyuşturucu alemine polis baskını: 5 gözaltı

Karabük'te uyuşturucu alemine polis baskını: 5 gözaltı
17:1227 Mart 2017
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Karabük'te uyuşturucu alemine polis baskını: 5 gözaltı
Karabük'te uyuşturucu alemine polis baskını: 5 gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)  KARABÜK'te, polisin uyuşturucu alemi yapıldığı iddiasıyla bir eve düzenlediği baskında, ellerindeki uyuşturucuyu klozete dökmeye çalışan 5 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu alemi yapıldığı ihbarı üzerine Soğuksu Mahallesi, TOKİ Konutları’nda K.E.’nin evine operasyon düzenledi. Polis eve girdiği sırada ellerindeki uyuşturucu klozete dökmeye çalışan 5 kişi yakalandı. E.K.İ., S.C., F.B. ve T.G. uyuşturucu kullandıkları, K.E. ise uyuşturucu kullanımına yer temin ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Evde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 9 gram bonzai, 1 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu içiminde kullanılan çok sayıda pet şişe ele geçirildi. Şüpheller, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

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