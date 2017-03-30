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Zonguldak Haberi: Karabük'te uyuşturucu ile yakalanan 5 kişi tutuklandı

Karabük'te uyuşturucu ile yakalanan 5 kişi tutuklandı
19:0330 Mart 2017
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Karabük'te uyuşturucu ile yakalanan 5 kişi tutuklandı
Karabük'te uyuşturucu ile yakalanan 5 kişi tutuklandı

KARABÜK'te, dün otomobilde 1060 gram esrar ve 85 sikke ile yakalanan 5 kişi, bugün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
İlçe girişinde asayiş uygulaması yapan jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada, 1060 gram kubar esrar ile altın görünümlü 85 sikke ele geçirildi. Otomobilde bulunan V.B., S.P., S.P. ve H.Ç. gözaltına alındı. Karakola götürülen şüphelilerin ifadesi doğrultusunda H.K. da Zonguldak’ın Devrek İlçesi’nde gözaltına alındı. Karakolda işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

DHA

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