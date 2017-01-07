Karabük'ten Halep'e 3 TIR insani yardım malzemesi

KARABÜK'te, İl Müftülüğü'nce başlatılan 'Halep'te insanlık ölmesin' yardım kampanyası kapsamında toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan 3 TIR törenle uğurlandı.

Kampanyada toplanan 27 ton gıda maddesi, 700 battaniye, 2500 elbise, 700 çift ayakkabı, 30 koli temizlik maddesi TIR’lara yüklendi. Kent Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan Vali Mehmet Aktaş, Halep’te büyük bir dram ve zulüm yaşandığını söyledi. Aktaş, "Ülkemizin genelinde olduğu gibi ilimizde de bütün sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları yurdunu terk eden Halepli Müslüman kardeşlerimize yardım için seferberlik başlattı. Çok ciddi miktarda yardımlar gönderildi. O kampanyalardan birisini de burada gerçekleştirdik. Bu yardıma vesile oldukları için müftülük çalışanlarına ve kampanyaya destek veren Karabüklü hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Rabbimden bu İslam coğrafyasındaki acıyı, gözyaşını bir an önce dindirmesini, Müslümanları birlik ve beraberlik içerisinde bir araya getirmesini niyaz ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından TIR'lar, yardım malzemelerini Halep'e ulaştırmak üzere yola çıktı.

DHA