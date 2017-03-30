Karaburun'da 57 Suriyeli kaçak yakalandı

İZMİR'in Karaburun İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye hazırlandığı belirlenen 57 Suriyeli ile onlara yardımcı olduğu tespit edilen 1 organizatör yakalandı.

İzmir İl Jandarma ve Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün kentten bir grup kaçağın yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışacağını öğrendi. Harekete geçen ekipler, saat 09.00'da, Sarpıncık Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Tamamı Suriye uyruklu 13'ü kadın ve 13'ü çocuk toplam 57 kişi yakalandı. Organizatör olarak taksi şoförü 26 yaşındaki İ.A. gözaltına alındı. İ.A.'nın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

DHA