Karaca vuran 2 avcıya gözaltı

DÜZCE'nin Akçakoca İlçesi'nde ormanlık alanda 1.5 ve 2 yaşındaki iki karacayı vurarak telef eden avcılar 63 yaşındaki Kemal G. ve 60 yaşındaki Aydın K., gözaltına alınıp nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

İlçeye bağlı Hemşin ve Aktaş köyleri sınırındaki ormanlık alanda köylüler, av tüfeği ile vurulan iki karacayı ve kaçan 2 kişiyi görünce jandarmaya haber verdi. Jandarma, karacaları vurarak telef eden kişilerin Kemal G. ve Aydın K. olduğunu belirledi. İki avcı evlerinde gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları ardından adliyeye sevk edilen Kemal G. ve Aydın K., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Akçakoca Orman İşletme Müdürü Zafer Ekinci, vurdukları karaca başına avcılara 12'şer bin lira tazminat ve idari para cezası uygulandığını söyledi. Ekinci, nesli tükenmekte olan karacaların bilinçli olarak avlanmasının önüne geçilebilmesi için arazide sürekli denetim yaptıklarını söyledi. Ekinci, bu konuda köylülerden de hassas olmalarını isteyerek, "Köylülerimizin bu şekilde kaçak avlanan avcıları görevli mercilere vakit geçirmeden ihbar etmelerini istiyoruz. Bu bir vatandaşlık görevidir" dedi.

DHA