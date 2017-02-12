Karadeniz fıkrası gibi: Kamyonu mutfağa çevirdi

SAMSUN'da 35 yaşındaki Ümit Topal, 1970 model kamyonu modifiye ettirerek kasasını mutfak haline dönüştürdü. Ardından 7 katlı bir binanın giriş katındaki dükkanı kiralayıp kamyonu içine yerleştirdi. Kamyonda kebap pişirilip satılan işyeri kısa sürede ilgi gördü. Dükkanın içinde kamyonu görenlerin şaşırdığını belirten Topal, "Bazıları yanımıza gelip 'Karadeniz fıkrası' gibi olmuş diyorlar. Bu ilgi bizi çok sevindiriyor" dedi.

Samsun'da 15 yıldan bu yana seyyar kebap satışı yapılan kamyonda çalışan Ümit Topal, daha sonra aynı konsepte ancak bir dükkan içerisinde lokanta açmaya karar verdi. 1970 model bir kamyon alan Topal, yapılan modifiye ile kamyonunu kasasını mutfak haline dönüştürdü. Ardından İlkadım İlçesi'nde 7 katlı apartmanın giriş katında bulunan dükkanı kiraladı. 2 ay önce de kamyonu buraya getirip dükkanın içine yerleştirdi. Kamyonunu içindeki ocakta kebap pişirip dükkanında satmaya başladı. Lokanta içindeki kamyonu görenler şaşırdı. Kısa sürede ilgi gören işyerini görenler 'Karadeniz fıkrası' gibi benzetmesinde bulundu. Memleketi Trabzon olan Ümit Topal, kamyonu dükkanın içinde görenlerin şaşırarak kendisine sorular yönelttiğini söyledi. Topal, şöyle dedi:

"Kamyonun modifiyesi yaklaşık 2 ay sürdü. Çok uğraştık. Kasayı mutfak haline getirdik. Kebap ocağını yerleştirdik. Bütün üretim kamyonun içinde oluyor. Burada sokak görünümü veren bir tarz yaptık. Herkes çok memnun. Genelde bu tür kamyonlarda dürüm satışı yapılması açık alanlarda oluyor. Ben de bunu kapalı alanda uyguladım. Çok da güzel olduğuna inanıyorum. Görenler hayret içerisinde kalıyorlar. 'Karadeniz fıkrası gibi olmuş' diyorlar. Bende Trabzonlu olduğumu söylüyorum herkes şaşırıyor. Yaptığımız bir girişimcilik örneği. Bu dükkanı kiralıktan sonra içine normal bir mutfak da yapabilirdim. Ancak, bir böyle bir kamyon konsepti belirledim. Gelen ilgidende çok memnunum."

DHA