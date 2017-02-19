Karamollaoğlu'dan kutuplaşma uyarısı

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kutuplaşma uyarısında bulundu, "Bütün yetkileri tek elde toplayan başkanlık sistemine 'evet' demeyi, 'hayır' deriz" dedi.

SP'nin Antalya'da 6'ncı Olağan Kogresi, Kepez'deki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Divan başkanlığını SP Genel Başkan Yardımcısı Latif Öztek'in yaptığı kongrede, mevcut başkan Galip Akın yönetime aday olmadı. Tek listeyle gidilen seçimde, Ramazan Düzen başkanlığa seçildi. Kongrede, Has Parti il eski başkanlarından ve milletvekili adaylarından Avukat Ali Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 18 kişiye parti rozeti takıldı.

Kongrede partililere hitap eden Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun gündemindeyse anayasa değişikliği paketi vardı. Alkışlarla kürsüye gelen Karamollaoğlu, bütün yetkileri tek elde toplayan başkanlık sistemine karşı olduklarını söyledi. "Buna evet demeyiz, hayır deriz" diyen Karamollaoğlu, dünyanın birçok ülkesinde uygulanan başkanlık sistemiyle getirilmek istenen sistemin farklı olduğunu söyledi. Karamollaoğlu, "Biz getirilen metin kuvvetler ayrılığını çok açık bir şekilde ortaya koymadığı için desteklemediğimizi söyledik" dedi.

Anayasa değişiklik paketiyle ilgili insanların 'evetçi' ve 'hayırcı' olarak kamplaştırıldığını, bunun çok tehlikeli olduğunu anlatan Karamollaoğlu, "Ama siz şimdi oy verenler 'vatansever', vermeyenler de 'vatana ihanet edenler' diye bir tarif yapmaya kalkarsanız, bunun da karşısında dururuz. Siz sadece evet ve hayır meselesinden dolayı insanları gruplara ayırıyorsunuz. İyi niyetle bir teklifte bulunanları eğer siz kendi düşmanınız gibi görürseniz, o zaman bu memlekette hiçbir problem çözülmez. Bugün ülkenin en büyük sıkıntısı kutuplaşmadır. Bu kamplaşma ülkede sona ermeden, huzur gelmez memleketimize" diye konuştu.

Birbirleriyle dost olmayanların bazı konularda aynı düşünebileceğini belirten Karamollaoğlu, "Bu bizim onlarla beraber olduğumuz manasına gelmez ki. Kandil ile hayır diyenleri aynı kefeye koyuyor. Böyle bir şey olur mu ya Biz Avrupa Birliği ile ABD ile İsrail ile aynı safta duramayız. Siz hangi saftasınız Biz Avrupa Birliği'nin değil, İslam Birliği'nin ideali olarak ortadayız. Allah nasip ederse birgün İslam Birliği'ni de kuracağız. Dünyaya barış başka türlü gelmez. Biz mesela Kıbrıs'ı vermek isteyenlerle de aynı safta olamayız. Gidiyor Kıbrıs ya" dedi.

Sık sık alkışlarla konuşması kesilen Karamollaoğlu'nun sözleri üzerine bazıları tekbir getirdi. Karamollaoğlu konuşmasına devam ederken sahneye koşarak çıkan bir çocuk, kürsünün önünde oynamaya başladı. Korumaları aşan çocuk, SP liderinin dikkatini dağıttı. Konuşmasına ara veren Karamollaoğlu, çocuğu "Hadi bakayım" diyerek başını okşadıktan sonra kürsünün önünden uzaklaştırdı.

Tek listeyle gidilen seçimde il başkanlığına seçilen Ramazan Düzen, karınca misali çalışarak Milli Görüş'ü iktidar yapacaklarını söyledi.

DHA