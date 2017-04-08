Karayalçın: Sandıktan yüzde 53 55 bandında hayır çıkacak

BURSA'da konuşan eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, “Ben bu paketi üç yönüyle eleştiriyorum ve buradan hareketle de 'hayır' oyu kullanma kararını vermiş bulunuyorum' dedi. Karayalçın, şahsi görüşünün sandıktan yüzde 53- 55 bandında hayır çıkacağını kaydetti.

Türk siyasetinde SHP Genel Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı gibi görevlerde bulunan Murat Karayalçın, CHP Bursa il binasında basın toplantısı düzenledi. Anayasa değişikliği referandumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karayalçın, şunları söyledi:

'Ben bu paketi üç yönüyle eleştiriyorum ve buradan hareketle de 'hayır' oyu kullanma kararını vermiş bulunuyorum. Bunlardan birincisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni oluşturan güçlerin tek bir elde toplanmış olmasıdır. Doğrudan ve dolaylı yöntemlerle Yasama, Yürütme ve Yargı Cumhurbaşkanlığı makamında birleştirilmektedir. Bu dünyanın hemen hemen hiçbir ülkesinde görülmemiş olan bir düzenlemedir.'

Hayır oyu vermesinin ikinci nedeninin 'çoğulcu yapının tasfiye edilecek olması' üçüncü nedenin ise 'partili cumhurbaşkanlığı' olduğunu kaydeden Karayalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bizim kültürümüzde böyle bir şey yok, bu kabul edilemez. Biz cenazeyi, bayrağı ve Cumhurbaşkanı'nı ayakta ve cepheden selamlayan bir kültürün insanlarıyız. Şimdi partili Cumhurbaşkanlığı geliyor. Bir partinin Genel Başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı, ne yapacağız, nasıl selamlayacağız Bir partinin Genel Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı. Bu nasıl olacak Başkomutan olarak nasıl kabul edeceğiz Bu sürdürülemez. Ben halkımızın fıtratında böyle bir şey olmadığına inanıyorum. Bu sıraladıklarım yalnızca benim bireysel düşüncelerim değil. Uzunca bir süredir Türkiye'nin gidebildiğim her yerinde yurttaşlarımızla birlikte oluyorum. Yalnızca CHP'ye değil, başka partilere de oy vermiş yurttaşlarımızla da görüşüyorum. Bu saydıklarımın hemen hemen tüm yurttaşlarımız tarafından düşünce olarak seslendirildiğine tanık oldum. O nedenle sadece bireysel düşüncelerimi sunmuyorum, aynı zamanda gözlemlerimi de sizlerle paylaşıyorum. Hayır oyu çıkacağına inanıyorum, gözlemim de bu doğrultudadır. Bu konularda oran verilmesini doğru bulmuyorum ama yüzde 53-55 bandında hayır çıkacağı şeklinde bireysel gözlemim var.'

DHA