Kardan döner yaptı

Alper ÇOBANOĞLU / SAVAŞTEPE (Balıkesir), DHA) BALIKESİR'in yoğun kar yağışının olduğu Savaştepe ilçesinde, döner ustası 35 yaşındaki Tuncay Saldır, kardan döner yapıp, pekmez eşliğinde ikram ederek müşteri çekmeye çalıştı.

Savaştepe'de yoğun kar yağışı kimileri için çileye dönüşürken, kimileri de bunu fırsata çevirmeye çalıştı. Bunlardan biri de iki çocuk babası döner ustası Tuncay Saldır oldu. Saldır, döner şişine bu defa et veya tavuk eti değil kar taktı. Şişe taktığı karı kazıyarak döner şekli veren Saldır, bunu daha sonra döner bıçağıyla kesip, içine pekmez karıştırarak müşterilerine ikram etti. Bu uygulamanın müşterilerinin hoşuna gittiğini belirten Saldır, "Bu sayede kar nedeniyle bozulan işlerim biraz olsun düzeldi. Herkes kardan adam, kardan ev, otomobil yapıyor. İşim döner olduğu için ben de kardan döner yaptım. Başka da bir şey yapmak zaten elimden gelmez tek anladığım şey döner. Çok da bir maliyeti yok" dedi.

DHA