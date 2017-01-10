Kardan gelin damat yaptılar

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)TOKAT'ta esnaf Dursun Özer ve arkadaşlarının kardan yaptıkları gelin ve damat görenlerin ilgisini çekiyor.

İl genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla 159 köy yolunun kapalı olduğu Tokat'ta yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca kent merkezinde belediye ekipleri de biriken karları temizleme çalışması yürütüyor. Yağan kar sonrası ise vatandaşlar da ilginç eserler oluşturdu. Ali Paşa Mahallesi'nde kuaför Dursun Özer, esnaf arkadaşları ile birlikte yaklaşık 1.5 metre yüksekliğinde kardan damat ve gelin yaptı. Dursun Özer, "Dün akşam esnaf arkadaşlarımızla beraber canımız sıkıldı. 'Güzel bir gelin ve damat yapalım' dedik. O da güzel bir şey oldu. Dikkat çekti, para yapıştırıp çektirenler var" dedi.

DHA