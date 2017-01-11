Kardeşini öldürene 24 yıl hapis cezası

ADANA'da otomobili birkaç kez durdurduğu için tartıştığı kardeşi 37 yaşındaki Murat Ağırman'ı bıçaklayarak öldüren 42 yaşındaki Cengiz Ağırman, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen 11 Eylül'de merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Meydan Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıkan ve kanser hastası olduğu belirtilen Cengiz Ağırman, kardeşleri Murat ve 40 yaşındaki Cemal Ağırman ile otomobille gezmeye çıktı. İddiaya göre aşırı alkollü olduğu belirtilen Murat Ağırman, kullandığı otomobili bir kaç kez stop ettirdi. Otomobilin sahibi olan Cengiz Ağırman ise "Araba kullanmayı bilmiyor musun" diyerek kardeşine tepki gösterdi. İki kardeş otomobil içinde kavga etti. Cengiz Ağırman, kardeşi Murat'ı göğsünden 2 kez bıçaklayarak öldürdü.

'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU'

Tutuklanan Cengiz Ağırman, 'Kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Kardeşi Murat'ın alkollü araç kullanmakta ısrar ettiğini, bu nedenle tartıştıklarını anlatan Ağırman, "Beni dövmek için üzerime geldi. Kardeşim Cemal de bizi ayırmaya çalışıyordu. Korkuyla üzerimde taşıdığım bıçağı rastgele salladım. Öldürme kastım yoktu. Kardeşimi daha sonra hemen hastaneye götürdük" dedi.

DİĞER KARDEŞ TANIK OLDU

Tanık olarak ifade veren Cemal Ağırman ise, kardeşi Murat'ın aşırı alkollü olduğunu aktarıp, şunları anlattı:

"Murat aracı kullanırken birkaç defa stop ettirdi. Cengiz de aracı sağa çekmesini söyleyip direksiyona geçti. Daha sonra Murat, Cengiz'e tepki göstermeye başladı. Cengiz ise aşırı alkollü olduğunu arabayı sağlıklı kullanmadığını söyledi. Murat küfür etmeye başlayınca Cengiz aracı sağa çekti. Bu sırada Murat ile Cengiz kavga etmeye başladı. Araya girmeye çalıştım ancak başarılı olamadım. Sanık Cengiz'den şikayetçi değilim."

Karar duruşmasına çıkan Cengiz Ağırman, son sözünü soran hakime pişman olduğunu belirtti. Sanığı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, cinayetin haksız tahrik altında gerçekleştirildiğine hükmederek cezayı 24 yıla düşürdü. Sanığa iyi hal indirimi uygulanmadı.

DHA