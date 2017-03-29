'Kardeşlik' için yürüyen 2 kişi, Düzce'ye ulaştı

ANKARA'dan geçen 22 Şubat'ta 'Kardeşliğe Evet Yürüyüşü' başlatan Serüven Derneği Başkanı Salim Gören ve Başkan Yardımcısı Fatih Sarıkaya, Düzce'ye ulaştı.

Gören ve Sarıkaya, 10 ili kapsayan 1071 kilometrelik yürüyüş için 22 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünden yola çıktı. Eskişehir, Bilecik, Bursa, Yalova ve Osmangazi Köprüsü’nden geçen ikili, daha sonra İstanbul ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de geçerek İzmit, Sakarya illerinin ardından Düzce’ye ulaştı.

Salim Gören, amaçlarının kardeşliğe dikkat çekmek istediklerini söyleyerek, "Şehir içi ve şehir dışı dahil bisiklet ya da bir benzeri motorlu ya da motorsuz araç kullanmadık. Kullanmamaya da yeminliyiz. 8 Nisan'da Kahramankazan'da olmayı planlıyoruz. Orada da 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yaşadığımız gibi şehit yakınları ve gazilerimizle buluşacağız. Referandumdan 5 gün öncesinde de başladığımız yer olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde FETÖ’ye ait asker kılıklı teröristlerin bomba bıraktığı yerde tüm şehitlerimiz anısına karanfil bırakarak bu eylemimizi sonlandıracağız. 'Kardeşlik ve kardeşliğe evet' dedik. 'Evet' ya da 'hayır' bir referandum sürecindeyiz. Asla ve asla hangi düşünceden olursak olalım kardeşliğimize bir gölge düşürülmemesi gerektiğini vurguluyoruz" dedi.

DHA