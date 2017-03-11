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İstanbul Haberi: Kargo ile Mısır'a silah parçaları yollayan bir kişi yakalandı

Kargo ile Mısır'a silah parçaları yollayan bir kişi yakalandı
13:3911 Mart 2017
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Kargo ile Mısır'a silah parçaları yollayan bir kişi yakalandı
Kargo ile Mısır'a silah parçaları yollayan bir kişi yakalandı

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kargo firmasından Mısır'a silah parçaları yollanacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, Mısır uyruklu K.H.A.(42)'nın iki ilçede aynı kargo firmasından farklı paketler yollanmaya çalışıldığını belirleyerek geçtiğimiz salı günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Kargo firmalarına yapılan baskında polis ekipleri şüpheli K.H.A.'yı Fatih'te yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, yollanan kolilerde yapılan aramalarda ahşap kabza, nişangah, emniyet kilidi, tabanca horozu, tetik tertibatı ve şarjör gibi toplam 5 bin 444 silah parçasını ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.H.A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
 

DHA

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