İstanbul Haberi: Kargo uçağı düştü: ölü sayısı 32'ye yükseldi Kargo uçağı düştü: ölü sayısı 32'ye yükseldi Son Dakika Haberi

Kırgız makamlarının verdiği bilgilere göre kazada toplam 32 kişi yaşamını yitirdi.

Uçakta, Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Yükleme Uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca bulunuyordu.

Emekli Hava Pilot Tuğgeneral olan Kazım Öndül, Afganistan’da görev yapmış, 2009’da dönemin ABD Dışişleri Bakanı olan Hillary Clinton tarafından övgüyle bahsedilmişti.

DHA