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İstanbul Haberi: Kargo uçağı düştü: ölü sayısı 32'ye yükseldi

Kargo uçağı düştü: ölü sayısı 32'ye yükseldi
08:1216 Ocak 2017
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Kargo uçağı düştü: ölü sayısı 32'ye yükseldi
Kargo uçağı düştü: ölü sayısı 32'ye yükseldi

– Bişkek Havalimanı’na iniş sırasında düşen kargo uçağının, binaların üzerine düştü.

Kırgız makamlarının verdiği bilgilere göre kazada toplam 32 kişi yaşamını yitirdi.
Uçakta, Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Yükleme Uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca bulunuyordu.
Emekli Hava Pilot Tuğgeneral olan Kazım Öndül, Afganistan’da görev yapmış, 2009’da dönemin ABD Dışişleri Bakanı olan Hillary Clinton tarafından övgüyle bahsedilmişti.
 

DHA

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