Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Van Haberi: Kargoya verilen valizde 3 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Kargoya verilen valizde 3 kilo 600 gram eroin ele geçirildi
16:1620 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Kargoya verilen valizde 3 kilo 600 gram eroin ele geçirildi
Kargoya verilen valizde 3 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

VAN'dan İstanbul'a gönderilmek üzere kargoya verilen valizde yapılan aramada 3 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili bir kişi tutuklandı.
Van Valilği, bir kargo şirketinde ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili açıklama yaptı. Yaplan çalışmalar kapsamanıda kargo firmasına ait Van'daki aktarma merkezine operasyon yapılarak "Liza" isimli dedektör köpek yardımıyla arama yapıldı. Yapılan aramada, göndericisi S.Ö., alıcısı ise İstanbul'da bulunan G.A. olan bir valizde 3 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan G.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, soruşturma sürüyor.

DHA

Provence yaşam tarzıyla ilgili 7 muhteşem gerçek!
Keşfet

Provence yaşam tarzıyla ilgili 7 muhteşem gerçek!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar