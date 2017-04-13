Karıkoca MHP'den istifa ettiler

KAYSERİ'nin Sarız İlçesi'nde, Belediye Meclisi'nin MHP'li üyesi Yaşar Arkalı ve MHP Sarız Kadın Kolları Başkanı olan eşi Songül Arkalı, referanduma 4 gün kala partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Yaşar Arkalı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin referandum öncesi sergilediğini 'tutarsız politikaları' istifalarına gerekçe gösterdi.

Eşiyle birlikte partisinden istifasıyla ilgili açıklama yapan Sarız Belediye Meclis üyesi Yaşar Arkalı, ''MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, anayasa değişikliği konusunda hiçbir partiliye sormadan, istişare etmeden, Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte hareket etmesini içimize sindiremiyoruz” diye konuştu. Yaşanan süreç öncesi Ak Parti ile taban tabana zıt politikalar üreten MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, anayasa değişikliği için 'Evet' oyu kullanacağını açıklamasına bir türlü anlam veremediğini belirten Arkalı, eşiyle birlikte yaptığı ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Referandum sürecinde; teşkilatların, başkanların, yöneticilerin fikri alınmadan oldu bittiye getirilip buna da ‘Ülkenin bekası için yaptım' demeyi inandırıcı bulmadığım için çok sevdiğimiz partimizden istifa ediyoruz. Hayatım boyunca gönül verdiğimiz partimiz için mücadele ettik. Göğsümüzde şeref madalyası olarak taşıdığımız ülkücülüğe olan inancım ve Türk Milliyetçiliği anlayışım, aklıma ve vicdanıma anayasa değişikliğine hayır, dememizi emrediyor. Ülkemizde birikmiş o kadar sorun varken, bu sorunları görmezlikten gelmek, bir Türk milliyetçisine asla yakışmaz. Partimiz, birilerinin ülkemizde yaşattığı fili durumu, yasalaştırmak gayreti içine girmek yerine, varsa bir fili durum, o fili durumun anayasal sınırlar içine çekilmesini sağlanmalıydı. Bu olumsuz davranışlar karşısında ve ortaya çıkan şartların bir gereği olarak ben, halen üyesi olduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nden, eşim Songül Arkalı da parti üyeliğinden ve Kadın Kolları Başkanlığı görevinden istifa ediyoruz.''

DHA