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Amasya Haberi: Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 14 yaşındakiortaokul öğrencisi doğum yaptı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 14 yaşındakiortaokul öğrencisi doğum yaptı

14:3915 Nisan 2017
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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 14 yaşındakiortaokul öğrencisi doğum yaptı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 14 yaşındakiortaokul öğrencisi doğum yaptı

AMASYA'nın Suluova İlçesi'nde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 14 yaşındaki S.D.K.'nın hamile olduğu ortaya çıktı. Yaşı küçük olan kız çocuğu bir kız bebek dünyaya getirdi.
Suluova İlçesi'nde ortaokul öğrenci S.D.K, şiddetli karın ağrısı şikayeti ile yakınları tarafından ilçedeki hastanenin acil servisine götürüldü. Hastanede yapılan tahliller sonucu S.D.K.'nın hamile olduğu ortaya çıktı. Doğum servisine alınan S.D.K. bir kız bebek dünyaya getirdi. 14 yaşındaki anne ve bebeği ilçedeki hastaneden Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Suluova İlçesi'nde olay sonrası soruşturma başlatıldı. 14 yaşındaki S.D.K. ile arkadaşlık yaptığı tespit edilen 19 yaşındaki Ö.Ş. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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