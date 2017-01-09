Karla kapanan sokakta oturan hastaları hastaneye ulaştırdılar

MALTEPE Belediyesi yoğun kar ve buzlanma nedeniyle girilemeyen birçok sokakta kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Başıbüyük Mahallesi Serinlik Sokak’ta oturan 85 yaşındaki, nefes darlığı yaşayan 85 yaşındaki Besra Yağcı'nın imdadına belediye ve 112 acil ekipleri yetişti. Kar yüzünden yolu kapanan eve ulaşan ekipler, yaşlı kadını hastaneye ulaştırdı. Gülensu Mahallesi'nde de 84 yaşındaki Zeycan Aktaş, Maltepe Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri tarafından evinden alınarak, diyaliz için hastaneye götürüldü.

Maltepe Belediyesi, kar yağışının etkisini yoğun bir şekilde devam ettirdiği 3 günde bin 200 ton tuz kullandı. Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın koordinasyonunda karla mücadele çalışmasına smeden devam eden Maltepe Belediyesi’ne bağlı ekipler, 3 günde 1200 ton tuz kullandı. Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 3 vardiya halinde yaklaşık 500 kişiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelindeki karla mücadele çalışmaları 5 kar küreyici JCB, 2 greyder, 2 tuzlama aracı, dar sokaklar için hazırlanmış 5 küçük tuzlama aracı ve 2 kamyonla yapılırken, yaya ekipler de kaldırımlarda kar küreme çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar sırasında yolda kaza yapan araçlara ve mahsur kalan vatandaşlara yardım edene belediye ekipleri, acil durumda olan hastaları da hastanelere yetiştirdi.

DHA