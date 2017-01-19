Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ankara Haberi: Karlov suikastıyla ilgili 7 polis mahkemeye sevk edildi

Karlov suikastıyla ilgili 7 polis mahkemeye sevk edildi
18:5619 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Karlov suikastıyla ilgili 7 polis mahkemeye sevk edildi
Karlov suikastıyla ilgili 7 polis mahkemeye sevk edildi

RUSYA'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'un, suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 polisten 6'sı tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilirken, bir polis adli kontrol şartıyla serbest bırakılı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi savcıya ifade verdi. Savcılık ifadelerinin ardından polislerden 6'sı tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Bir polis de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polislerin, suikastı gerçekleştiren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın ilişkide olduğu kişiler olduğu ve FETÖ bağlantıları olduğu gerekçesiyle mahkemeye sevk edildikleri belirtildi.

DHA

Elektrikli araçlarla ilgili sizi çok şaşırtacak 7 bilgi
Keşfet

Elektrikli araçlarla ilgili sizi çok şaşırtacak 7 bilgi

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar