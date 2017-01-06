Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı

Bankalara ibraz edilen ve karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı, geçen yılın yılın ilk 11 aylık döneminde 25.5 milyar lirayı buldu.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin Kasım 2016 raporuna göre, 2016 yılının ilk 11 aylık döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre karşılıksız çek tutarı yüzde 3.2, karşılıksız işlemi yapılan çek adedi de yüzde 4 arttı.

TBB verilerine göre, parasal tutarı 25.5 milyar lira olan 730 bin adet çeke karşılıksız çek işlemi yapıldı. Aynı dönemde, karşılıksız işlemi yapılan 4.5 milyar lira tutarındaki 151 bin adet çek daha sonra ödendi.

Yılın ilk on bir ayında, bankalara ibraz edilen çek tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.3 artarak 647 milyar lira, ibraz edilen çek adedi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.1 azalarak 19.8 milyon adet oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 0.1 puanlık azalışla yüzde 3.9 olurken, adet olarak 0.3 puanlık artış ile yüzde 3.7 oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı:

En çok karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı ve adedinin yazıldığı il, İstanbul olurken bunu sırasıyla Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa takip etti.

Tutar olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu iller ise yüzde 9 ile Bilecik, yüzde 8.5 ile Hakkari, yüzde 8.2 ile Mardin, yüzde 8.1 ile Ardahan ve Kırıkkale oldu.

Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 2.3 ile Çankırı, yüzde 1.7 ile Edirne ve yüzde 1.3 ile Çorum oldu.

Adet olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 9.4 ile Hakkari, yüzde 8.4 ile Şırnak, yüzde 6.5 ile Mardin, yüzde 6.2 ile Kırıkkale ve yüzde 5.5 ile Diyarbakır oldu.

Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 2 ile Çankırı, yüzde 1.8 ile Sinop ve yüzde 1.6 ile Kastamonu oldu.

DHA