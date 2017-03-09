Karşıya geçemedi

DENİZLİ'de tekstil işçisi 40 yaşındaki Fatma Çetmen, karayolunun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu öldü.
Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Merkezefendi İlçesi Denizli- İzmir Karayolu Anemon Otel önünde meydana geldi. Güney İlçesi'nden gelen Fatma Çetmen, çalıştığı fabrikaya gitmek için karayolunun kenarında otobüsten indi. Karayolunun karşısına geçmek isteyen Çetmen, yol ortasına geldiği sırada Abdullah Yasin Çiftçi'nin kullandığı 20 H 3534 plakalı otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Kanlar içinde yerde kalan Çetmen, kaza yerinde öldü. Trafik polisleri, yolda önlem alarak trafiği tek şeritten sağladı. Cumhuriyet Savcısının inceleme yapmasının ardından Çetmen'in cesedi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Çiftçi, gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA