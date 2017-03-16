Kars'ta 2 kardeş ile polisi elektrik çarptı

KARS’ta bir apartmanın merdiven boşluğunda oynayan 2 kardeş, açık pencere önünden geçen elektrik tellerine, ellerine geçirdikleri bir parça ile temas edince akıma kapılarak yaralandı. İnceleme yapan polis memuru da metre ile ölçüm yaparken, çocuklar gibi akıma kapıldı. Kars'ta yapılan ilk müdahalenin ardından 3 yaralı tedavi için Erzurum'a gönderildi.

Olay, Fevzi Paşa Mahallesindeki Öğretmen Lojmanları'nda dün akşam üzeri meydana geldi. 7 yaşındaki Serhat ile kardeşi, 4 yaşındaki Zeynel Abidin Erçağlar 5 katlı lojmanın 4'üncü katındaki merdiven boşluğunda oynarken açık pencere önünden binaya çok yakın olarak geçen elektrik tellerine bir cisimle vurmak istediler. Akıma kapılan çocukların feryatları üzerine yakınları müdahale etti. Çocuklar ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale ardından yaralılar ambulansla Erzurum'a nakledildi.

Bu olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri gelerek çalışma başlattı. Polis Memuru Ali Demirtaş ölçüm yapmak için yerden açık olan dördüncü kattaki pencereye doğru metal metreyi uzattı. Metre enerji nakil hattına değdi ve Polis Memuru Demirtaş da akıma kapılarak yaralandı. Ali Demirtaş, Harakani Devlet Hastanes’ndeki ilk müdahale ardından ambulansla Erzurum’a gönderildi.

Fevzi Paşa Mahallesi Muhtarı Özcan Mücük, lojmanların ömrünü tamamladığını, binalara çok yakın geçen elektrik direk ve tellerinin tehlike yarattığını bildirdi. Özcan Mücük, "Böyle olaylar yaşanmaması için enerji nakil hatlarının yer altına alınması gerekir" dedi.

DHA