Kars'ta duraklardaki yolcular üşümemek için ateş yaktı

DONDURUCU soğukların yaşandığı Kars'ta vatandaşlar, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesi nedeniyle duraklarda ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Yüksek basıncın etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kent merkezlerinde soğuk hava nedeniyle günlük yaşam adeta donma noktasına geliyor. Kışlık kalın elbise giyinmelerine rağmen üşümekten kurtulamayan vatandaşlar ısınmak için değişik çözüm yolları buluyor. Yaklaşık 100 dolmuşun hizmet verdiği Kars'ta durakların kapalı olmaması nedeniyle dolmuş sürücüleri, hem kendileri hem de yolcuların üşümemesi için durak önlerinde ateş yakmaya başladı. Isınmak için başka çare bulamadıklarını anlatan sürücüler, yolcuların yüzde 80’inin üniversite öğrencisi olduğunu, bunların bir çoğunun da sıcak memleketlerden geldiklerini ve Kars’ın soğuğuna bir türlü alışamadıklarını söylediler.

Öte yandan Meteoroloji verilerine göre Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 27.4 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Termometreler yine sıfırın altında olmak üzere Erzurum'un Horasan ilçesinde 25.7, Kars Harakani Havalimanı'nda 25.6, Ardahan'da 22.5, Kars'ta 21.5, Ağrı'da 15.6, Erzurum'da 15.2, Muş'ta 11.5, Iğdır'da 10.6 ve Erzincan'da 8.1 dereceyi gösterdi.

DHA