Kartal Sahil Yolu'nda kaza:1 ölü,2 yaralı

KARTAL'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerleri aşıp taklalar attı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Takla atan araçtan fırlayan 2 kişi ise hafif şekilde yaralandı.



Olay saat 00.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kordon Boyu mevki Pendik istikametinde meydana geldi. Hakan Can Aydemir (21) adlı sürücünün kullandığı 34 SAU 73 plakalı araç sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak önce yol kenarındaki bariyere ardından kaldırıma çıkarak ağaçları devirip taklalar attı. Kazada araç sürücüsü Hakan Can Aydemir ağır şekilde yaralanırken aynı araçta bulunan iki arkadaşı Burhan Vatandaşlar ve Mehmethan Malkoç ise araçtan fırladı. Araçtan fırlayan iki kişi hafif şekilde yaralanırken araç sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Kartal Yavuz Sultan Selim Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Aydemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.



DHA