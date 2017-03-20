Kartalkaya'da kayak sezonu erken kapandı

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da 15 Aralık'ta başlayan kayak sezonu, pistlerde kayak için yeterli kar bulunmasına rağmen müşteri sayısının azalmasıyla birlikte kapandı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki kayak merkezi Kartalkaya'da 15 Aralık'ta açılan kayak sezonu kapandı. Yaklaşık 1 metre kar bulunan kayak merkezinde pistler kayak için elverişli olmasına rağmen rezervasyon rakamlarının azalması nedeniyle oteller sezonu erken kapattı. 5 otelden 3'ü geçen hafta sezonu bitirirken, 2'si de bugün kapatıyor.

3 AYDA 250 BİN KİŞİ

Kartalkaya'da bulunan otellerden Grand Kartal Otel Yönetim Kurulu Başkanı ve Batı Karadeniz Turizm Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, 3 aylık sürede kayak merkezine yaklaşık 250 bin kayak severin geldiğini söyledi. Ergül, "Bu sene güzel bir sezon geçirdik. 15 Aralık'ta kayak sezonu açıldı ve 20 Mart gibi de sezonu kapatmış oluyoruz. Özellikle Ocak ve Şubat aylarında sezon çok iyiydi" dedi.

'KAYAK SEZONU KISALDI'

Ergül, müşteri sayısı azaldığı için sezonu kapattıklarını söyleyerek, "Artık insanlarımızın hayatı hızlı yaşamasıyla beraber kayak sezonu kısaldı. Şu an biz kar olmadığından değil müşteri olmadığından otelleri kapattık. Nisan ayına kadar kayak yapılabilecek seviyede kar var. Ama müşteri gelmiyor. Masrafları kurtarmadığı için de sezonu kapatmak zorunda kaldık. İnsanlar artık 2 aylık sürede kayak zevklerini tatmin ediyorlar ve sonrasında gelmiyorlar. İstanbul'da havanın ısınması bile yetiyor. En son Kartalkaya'ya 50 santimin üzerinde taze kar yağdı ama rezervasyonlarda değişiklik olmadı" diye konuştu.

DHA