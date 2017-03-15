Karyakin, Rusya Kamu Odası'nın yeni üyesi olmayı kabul etti

Rusya'nın büyük satranç ustası Sergey Karyakin Rusya Devket Başkanı Vladimir Putin'in Kamu Odası'nın yeni üyesi olma teklifini kabul etti. Tass haber ajansında yer alan habere göre Karyakin şunları söyledi: "Bu teklifi bazı sebeplerden dolayı kabul ediyorum. İlk olarak Vladimir Putin'e hem güçlü bir devlet başkanı hem de satrancın gelişmesi için çok şeyler yapan, satranç turnuvalarını ziyaret eden insan olarak çok saygı duyuyorum. Bu yüzden teklifi direkt olarak kendisinden aldığım için bu teklifi reddetmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. İkincisi ben profesyonel bir satranç oyuncusu olarak satrancın daha popüler hale gelmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. " Karyakin şu şekilde devam etti: "En mantıklısı satrancın ve sporun genel olarak daha popüler hale getirilmesidir. Örneğin 'Okullarda Satranç' adlı mükemmel bir proje var. Aynı zamanda sağlıklı yaşam şekli ve aile değerlerinin önemli olduğunu vurgulayan tanıtımlar yapılması gerek. Genel olarak teklifin kısa zaman önce geldiğini dikkate alarak bu göreve ciddiyetle yaklaşmak için bir plan üzerinde çalışıyoruz. Bu benim için çok yeni bir görev, hayatımda hiçbir zaman kamu faaliyetlerinde çalışmadım fakat benim her yerde en yükseklere gelmeye çalışmam dikkate alınırsa çok ilginç şekilde çalışacağımızı söyleyebilirim. Tek eksik boş zamanımın çok olmaması, çünkü ben hala bir sporcuyum ve Rusya'yı en prestijli yarışmalarda temsil ediyorum, yine de bu görevi yapmak ilginç olacak."

DHA