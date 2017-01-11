Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kocaeli Haberi: Kasap ve çay ocağına giren hırsız yakalandı

Kasap ve çay ocağına giren hırsız yakalandı
11:5511 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Kasap ve çay ocağına giren hırsız yakalandı
Kasap ve çay ocağına giren hırsız yakalandı

KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde kasaptan salam, sucuk ve tavuk, çay ocağından ise toz içecekler çalan 42 yaşındaki T.B. yakalandı. T.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Darıca'da gece bir kasap ile çay ocağına girerek çaldığı ürünlerle dışarı çıkan T.B.'yi gören polisler peşine düştü. Kaçmaya çalışan T.B. kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı. Kasaptan salam, sucuk ve tavuk, çay ocağından ise toz içecekler ile tereyağ, reçel, peynir gibi ürünler çalan T.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!
Keşfet

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar