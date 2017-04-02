Kastamonu'daki orman yangını söndürülmeye çalışılıyor

KASTAMONU'da ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan ormanı yangını devam ederken arazinin dik ve yamaçlı olması ekiplerin müdahalesini güçleştirdi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Hacı İlyas Köyü mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan yangının ardından dumanları fark eden köylüler itfaiyeye haber verdi. Rüzgarında etkisiyle alevler kısa sürede yayılırken olay yerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'nden ekipler ve arazözler sevk edildi. Yangının etkili olduğu alanın dik ve yamaçlı olması ekiplere zor anlar yaşattı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması devam ederken yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının geniş bir alanda etkili olduğu öğrenildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi'ne bağlı Bekdemirekşi Köyü'nde öğle saatlerinde meydana gelen orman bir başka yangının da ise yaklaşık 2 hektarlık alan kül oldu.

DHA