Katil kendini kurye olarak tanıttı, kimlik kontrolü yapıp öldürdü

BALIKESİR'in Manyas İlçesi'nde 72 yaşındaki Derviş Karataş, 22 yıl önceki kan davası nedeniyle öldürüldü. Kendisini kurye olarak tanıtıp evinin önüne çağırdığı Derviş Karataş'ı, kimlik bilgilerini aldıktan sonra tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra polise teslim olan 30 yaşındaki Mustafa A., 'Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 22 yıl önce babam öldürüldü. Derviş Karataş'ı, babamın vurulmasından sorumlu tuttuğum için öldürdüm' dedi.

Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde oturan Mustafa A., dün Bursa'ya gelip geceyi Mustafakemalpaşa İlçesinde bir otelde geçirdi. Sabah saatlerinde taksiyle Balıkesir'in Manyas İlçesi'ne giden Mustafa A., Derviş Karataş'ın Çarşı Mahallesi Huzur Sokak'taki evine giderek kendisini kargo taşıyan kurye olarak tanıttı. Evinin bahçesine çağırdığı Karataş'ın kimlik bilgilerini alıp emin olan Mustafa A., daha sonra tabancası ile yakın mesafeden ateş ettiği 6 çocuk babası Devriş Karataş'ı öldürdü.

Şüpheli Mustafa A. polise teslim olurken, Derviş Karataş'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Poliste şüpheli Mustafa A.'nın verdiği ilk ifadede cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. Mustafa A. ifadesinde, 'Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde babam 22 yıl önce öldürüldü. Ben o zaman çocuktum. Derviş Karataş'ı, bu cinayetin işlenmesinden sorumlu tutuğum için vurdum' dedi. Sorgusu devam eden Mustafa A. işlemlerin tamamlanmasının ardından 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan adliyeye çıkartılacak.

DHA