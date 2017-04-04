Katil zanlısı 11 ay sonra yakalandı

İZMİR'in Buca İlçesi'nde, eniştesi A.K.'nin tartıştığı kişilere tabancayla ateş açıp Muhittin Tekin'in ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla aranan M.A. , 11 ay sonra polis tarafından yakalandı. Katil zanlısının 11 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, 629 Sokak Numara 104 önünde 31 Mayıs 2016 tarihinde meydana geldi. Lastik tamiriyle uğraşan A.K.'ye, iddiaya göre aynı sokakta bulunan ve tekstil işi yapan Abdulkadir Tekin (24) hakaret etti. Daha sonra A.K., Abdulkadir Tekin'in ağabeyi evli ve 2 çocuk babası Muhittin Tekin'e (36) durumu anlattı. Ağabey Tekin de kardeşinin zihinsel engelli olduğunu, zaman zaman çevresine bağırdığını, bu durumu dikkate almamasını istedi. Eniştesi A.K.'nin grubun saldırısına uğradığını sanan M.A., araya girip karşı gruptaki Muhittin Tekin, Abdülkadir Tekin ve Aşkın Çalık (48) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, belinden çıkarttığı tabancayla ateş açan M.A., Tekin kardeşler ve Çalık'ı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhittin Tekin hayatını kaybetti, diğerlerinin ise tedavileri yapıldı. Polis soruşturma başlatırken, olay yerinden kaçan A.K., bir süre sonra polise teslim oldu. Olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını dile getiren A.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

11 AY KAÇABİLDİ

Katil zanlısı M.A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının Bornova İlçesi'ndeki bir kahvehanede olduğunu tespit etti. Harekete geçen polis, önceki gün operasyon düzenleyip M.A.'yı yakaladı. Üst aramasında E.Y. adına düzenlenmiş sahte kimlik ile ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirilen M.A. emniyette ifade vermedi. Katil zanlısının, 11 ayrı suçtan daha hakkında yakalama kararı bulunduğu, olaydan sonra kaçıp farklı illere gittiği ve sahte kimlik kullanarak izini kaybettirdiği belirlendi. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.A., eniştesi A.K. ile Tekin kardeşlerin tartıştığını, hatta eniştesinin darp edildiğini bu nedenle öfkelenip tabancayla ateş ettiğini söyledi. M.A. tutuklandı.

DHA