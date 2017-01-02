Katliam öncesi Reina'nın sayfasına bunları yazdı, sonra sır oldu

Gökhan DANACI/İSTANBUL, (DHA) Reina'nın yeni yıl mesajlarına ayırdığı sayfasına katliamdan kısa süre önce aynı kullanıcı tarafından "Sizi istiyorummm" ve "Dövüşe 5 kalaa" şeklinde 2 mesaj yazıldı. Esrarengiz mesajların yazılmasından sadece saatler önce açılan şüpheli hesap artık yok, kapalı. Ama aynı isim ve la açılan bir başka hesaba hala ulaşılıyor. Bu hesabın kapağında ise "Tiger's of İslam" yazılı, ellerinde silahlar olan üniformalı ve sakallı militanların yer aldığı bir var. Profil ında ise yine aynı yüz ; Saçları kazılı, dilini çıkartarak ekrana bakan alaycı yüz..

KİM BU 'WOO GEORGE'

Katliamın gerçekleştiği gece, Reina'nın yeni yıl mesajının paylaşıldığı sayfaya yazılan, hem de saldırıdan bir kaç saat önce yazılan 2 mesaj oldukça dikkat çekiciydi. Mesajların içeriği kadar, mesaj sahibinin profili, bu profilde katliamdan sonra yapılan değişiklikler dikkatli gözlerden kaçmadı. 'Woo George' ismini kullanan kişi art arda 2 mesaj paylaştı. Paylaşımın yapıldığı dakikalar yeni yılın ilk dakikalarıydı ve saldırgan henüz ortaya çıkmamıştı. O paylaşımların ilkinde "Sizi istiyorummm" diye yazdı kullanıcı. Yeni yıl mesajlarına ayrılan sayfadaki en sıradaşı paylaşımdı. Aynı kullanıcı ikinci paylaşımını da hemen sonrasında yaptı. Bu kez ""Dövüşe 5 kalaa" diye yazdı.

MESAJLAR KATLİAMDAN SONRA "ANLAMLI" BULUNDU

O dakikalarda Reina'nın sayfasını kullananların dikkatini çekmeyen mesajlar, katliamın gerçekleşmesinden sonra hem mevcut kullanıcıların hem de başsağlığı paylaşımı için sayfaya girenler tarafından "anlamlı" ve çok şüpheli bulundu.

DİL ÇIKARTAN ALAYCI YÜZ IYLA

Dil çıkartan, alaycı bir yüzün profil ı olarak seçildiği hesabın ayrıntıları ve hareketliliğine bakıldığında ortaya çok daha şüpheli bir durum çıktı. Açılış zamanına bakıldığında sırf bu paylaşımların yapılması için açıldığı anlaşılan hesap kısa süre sonra da silindi. Ancak tuhaflık bununla sınırla kalmadı.

AYNI İSİMLE BAŞKA HESAPTA SİLAHLI, ÜNFORMALI MİLİTANLAR

Silinen hesapta kullanılan ve aynı isimle açılan bir başka hesap daha var platformda. Kapak ında üniformalı, hepsi sakallı ve silahlı kişilerin olduğu bu hesaptaki ve kullanıcı adı aynı. ın üstünde "Tigers of İslam" (İslamın Kaplanları) yazıyor.

PAYLAŞIMI YAPANLAR ÖNCEDEN BİLİYOR MUYDU

Bütün bunlar Reina katliamıyla ilgili olarak koskoca bir soruyu ortaya koyuyor; Bu iki hesabı kullanan kişi ya da kişiler katliamı, planlamasını, nasıl ve ne zaman yapılacağını çok önceden biliyor muydu Paylaşımlar bu yüzden mi yapıldı

DHA