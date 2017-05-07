Katliamdaki gelin adayı Hanım Kaya: Artık dermanım kalmadı

ADANA'da 5 akrabasını öldürüp intihar eden Denizhan Dener'in sevgilisi 25 yaşındaki Hanım Kaya, izini kaybettirip inzivaya çekildi. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Kaya, 'Olanları anlayamıyorum. Artık dermanım kalmadı' dedi.

Sevgilisi 39 yaşındaki Denizhan Dener'in, kendisini istemek için Adana'ya çağırdığı yakınlarını katletmesinin şokunu yaşayan Hanım Kaya, cenazeden sonra izini kaybettirdi. Hanım Kaya, sevgilisi Denizhan Dener'in, emekli vali İsmet Metin ile kendisini büyüten halası Gönül Cengiz de dahil 5 yakınını öldürüp intihar etmesinin evlenmek istemeleri ile ilgisinin bulunmadığını polise verdiği ifadede söyledi.

Sevgilisi Deniz Dener'in cenazesinin ardından izini kaybettiren Hanım Kaya'ya, DHA muhabiri telefonla ulaştı. 'Çok kötüyüm' diyen Hanım Kaya, 6 yıllık ilişkilerinin trajik bir şekilde sonlanmasıyla yıkıldığını söyledi.

Bir yakınının yanına yerleştiğini anlatan ve çevresinde 'Zeynep' adı ile tanınan Hanım Kaya, katliamı yapan sevgilisi için 'Sevgi doluydu, bu yüzden de olanlara anlam veremiyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum. Artık dermanım kalmadı' demekle yetindi.

Bu arada 13 yaşındayken babasını kalp krizinden, 18 yaşındayken de annesini kanser hastalığı sonucu kaybeden Denizhan Dener'i, yakınlarını katledip intihara götüren gerçek nedenin ne olduğu ise henüz aydınlatılamadı.

DHA