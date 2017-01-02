Katliamdan sağ kurtulmayı başaranlar eşyalarını almaya geldi

Reina'da yılbaşı gecesi yaşanan katliamdan sağ kurtulmayı başaranlardan bazıları eşyalarını almaya geldi.

Katliam sonrası panikle Reina'dan kaçan ve vestiyere bıraktıkları mont, kaban ve çantalarını alamayan bazı yabancı müşteriler, bugün konsolosluk görevlileriyle birlikte Reina'ya geldi. Polise o geceki davetiyelerini gösterip içeri girenler özel eşyalarını alarak Reina'dan ayrıldı. Sabahtan bu yana eşyalarını almak için gelenlerin tamamının hızlı hareket etmesi ve gazetecilere konuşmadan kendilerini bekleyen araçlara binip hızla uzaklaşmaları dikkat çekti. Bu arada ayrı ayrı vatandaşlar da Reina önüne gelip çiçek bırakıp dua ediyor.Öte yandan güvenlik önlemi alan polisin Ortaköy'de araçları aradığı görüldü.

DHA