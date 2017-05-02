Kato Dağı'nda PKK cephanelerine el konuldu

ŞIRNAK, (DHA) ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi'ndeki Kato Dağı'nda 13 günden bu yana düzenlenen operasyon devam ederken, Şırnak Valiliği, şimdiye kadar ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcıları açıkladı.

Beytüşşebap İlçesi yakınlarında bulunan 2 bin 900 metre rakımlı Kato Dağı'ndaki örgütün kamp, sığınak ve barınaklarının imha edilmesine yönelik başlatılan operasyon 13'üncü gününde de sürüyor. Şırnak Valiliği, operasyonun 13 günlük bilançosunu yaptığı yazılı açıklama ile paylaştı. Açıklamada, şöyle denildi:

'İlimiz Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı bölgesinde 19.04.2017 tarihinden itibaren devam eden operasyonda tespit edilen mağaralarda PKK/KCK Terör Örgütü tarafından gizlenmiş; 2 adet Bixi makineli tüfek, 7 adet RPG-7 roketatar, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 27 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet av tüfeği, 1 adet 40'lık bomba atar, 3 adet Dragunov Kanas tüfeği, 2 adet 60 mm. havan, 85 adet el bombası, 16 adet anti tank mayını, 10 adet Sis Bombası, 6330 adet Doçka mühimmatı, 1 kg C-4 Patlayıcı, 3510 kg amonyum nitrat patlayıcı, 37.540 adet 7.62 mm. mühimmat, 1271 adet M-16 mühimmatı, 139 adet Havan mühimmatı, 135 adet Anti Personel RPG-7 mühimmatı, 4 adet RPG-7 sevk mühimmatı, 52 adet el bombası kılıfı, 1 adet M-16 Hücum yeleği, 20.842 adet Bixi mühimmatı, 10.000 adet av fişeği, 28 adet fünye, 50 adet Kaleşnikof dipçiği, 7 adet M-16 Şarjörü, 1 adet Kanas dürbün, 13 adet Kalaşnikof şarjörü, 14 adet Kanas şarjörü, 1 adet tek göz gece görüş dürbünü, 3 adet dizüstü bilgisayar, 2 Hard disk, 1 adet Led televizyon, 800 litre benzin, 200 litre mazot, çok miktarda örgütsel doküman ve 20 ton muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.'



DHA