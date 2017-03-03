Kavacık'taki otobüs yangını davası; İstinaf Mahkemesi verilen cezayı yasaya uygun buldu

İstinaf Mahkemesi, İstanbul Kavacık'ta 27 Temmuz 2014 tarihinde seyir halindeki halk otobüsünün yanması sonucu 4 kişinin ölümü, 21 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesi ile otobüs şoförüne verilen 8 yıl 4 aylık hapis cezasını yasaya uygun buldu.

İstinaf Mahkemesi, Kavacıkta kullandığı halk otobüsünün yanması ile 4 kişinin ölümü 21 kişinin de yaralanmasından sorumlu tutulan otobüs şoförü Zeynel Abidin Aslan'a, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan verdiği 8 yıl 4 aylık hapis cezasına ilişkin taraflar tarafından yapılan istinaf başvurularını esastan reddetti.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Zeynel Abidin Aslan'a verilen 8 yıl 4 aylık hapis cezası hem sanık Aslan hem müştekiler hem de mağdurlar tarafından istinaf edildi.

DOSYA ÜZERİNDEN KARAR VERİLDİ

Tarafların istinaf talepleri sonrası dosyanın gönderildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, istinaf taleplerini dosya üzerinden karara bağlandı.

19. Ceza Dairesi Başkanı Hasan Dicle ve üyeler Zeynep Baykara Doğar ile Yusuf Eraslan oybirliği ile verilen kararda, müşteki ve mağdurların Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen cezayı az buldukları, sanığın da çok bulduğu için istinaf talebinde bulundukları hatırlatıldı. 19. Ceza Dairesi dosya üzerinde verdiği kararında, yerel mahkemece sanık aleyhine kurulan 8 yıl 4 aylık hapis cezasına ilişkin hükmün usul ve yasaya uygun olduğununu belirterek, tüm tarafların istinaf taleplerinin reddine hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Zeynel Abidin Aslan'ın kullandığı halk otobüsü, 27 Temmuz 2014 tarihinde Kavacık'ta seyir halinde iken yanmış, yolculardan 4 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi de yaralanmıştı. Olaydan sonra tutuklanan Zeynel Abidin Aslan hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zeynel Abidin Aslan yaklaşık 1.5 yıl tutuklu kaldıktan sonra, davanın görüldüğü Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 24 Aralık 2015 tarihinde tahliye edildi. Mahkeme, 6 Ekim 2016 tarihinde görülen duruşmada Zeynel Abidin Aslan'ı "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Tüm taraflar bu kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.

DHA