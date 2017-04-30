Kavga ettiği komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

BOLU'nun Kıbrıscık İlçesi'nde iki komşu arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 77 yaşındaki Hamdi B., av tüfeğiyle vurularak öldü.

Olay, Kıbrıscık ilçesi'nin Karadoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Hamdi B. ile 68 yaşındaki komşusu M.A., arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından eve giderek av tüfeğini alan M.A., komşusuna kurşun yağdırdı. Göğsünden ağır yaralanan Hamdi B., yakınları tarafından kaldırıldığı İlçe Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA