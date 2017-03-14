Kavga ettikleri genci boğarak öldüren kardeşlere müebbet

Adana'da çocukluk arkadaşları 22 yaşındaki Gökhan Nas'ı boğarak öldüren 23 yaşındaki Mehmet Sait Süslü ile ağabeyi 28 yaşındaki Halil Süslü hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Süslü kardeşler, çocukluk arkadaşları Gökhan Nas’ı arayarak çalışmak için Karabük’e gideceklerini söyledi. Nas ise kardeşlerle konuşacağı bir konu olduğunu söyleyip yanlarına gitti. İddiaya göre Nas, Süslü kardeşlere, daha iyi para kazanabilecekleri bir iş ayarladığını müteahhitleri dolandıracaklarını söyledi. Teklifi kabul eden Süslü kardeşler, Nas ile birlikte Bahçeşehir Mahallesi’nde inşaat yapan bir müteahhidin yanına gittiler. Nas, kardeşleri pencere ve kapı ustası olarak tanıttı. Müteahhidin isteği üzerine Süslü kardeşler ölçü alarak fiyat verdi. Pencereler ve kapıların yapımı için malzeme bedeli olarak müteahhitten toplam 7 bin lira para alan Nas, bu paradan 300 lira Süslü kardeşlere verdi.

MÜTEAHATTİN TEKRAR PARA İSTEDİLER

Halil Süslü, kardeşine ‘Gökhan bizi kandırıyor. Paranın çoğunu alıyor bize az veriyor. Benim zoruma gidiyor’ dedi. İki kardeş daha sonra müteahhidin yanına giderek malzemelerin sevkiyatı için 2 bin lira daha istedi. Müteahhidin durumu anlattığı Gökhan Nas ise, “Para verme. Malzemeler takılsın o zaman verirsin’ dedi. Müteahhidin para vermemesi üzerine Süslü kardeşler mahalleye döndü.

ÖLDÜRÜP GÖMDÜLER

17 Şubat’ta Süslü Kardeşler ile Gökhan Nas, konuyu görüşmek üzere merkez Yüreğir İlçesi’ne bağlı Akdeniz Mahallesi’nde buluştu. Gökhan Nas’ın kullandığı araç içinde konuşmaya başlayan Halil Süslü, işten vazgeçmek istediklerini söyledi. Gökhan Nas ise “Bu saatten sonra geri dönüş olmaz. Dönmek isteyen bedelini gerektiği gibi öder” dedi. Bunun üzerine Halil Süslü, Gökhan Nas’ı yumruklamaya başlarken arka koltukta oturan Mehmet Sait ise Nas’ın boğazını sıktı. Gökhan Nas’ın öldüğünü fark eden Süslü kardeşler, cesedi bir çukura gömüp üzerini molozla kapattı. Gökhan Nas’ın aracında kan fark eden polisler başlattıkları soruşturma sonucu en son birlikte görüldüğü Halil Süslü ile kardeşi Mehmet Sait’i yakaladı. Nas’ın cesedi de gömüldüğü yerden çıkartılıp, yapılan otopsinin ardından mezarlıkta defnedildi.

Tutuklanan kardeşler hakkında iştirak halinde kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Adana 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

DHA