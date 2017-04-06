Kavgaya müdahale eden polise ateş edildi: 1 yaralı

MALTEPE'de Asayiş Şube ekipleri yol üzerinde silahlı kavga eden iki kişiyi görünce müdahale etmek için durdu. Araçtan inen polislerin uyarılarını dikkate almayan iki kişiden biri elindeki silahla polise ateş etmesi üzerine poliste silahla karşılık verdi.



Olayda bir kişi hafif şekilde yaralanırken bir kişi ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. Yaşanan olayın ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 23.30 sıralarında Maltepe Başıbüyük Mahallesi Kehribar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekip otosu cadde üzerinde devriye gezerken 2 kişinin silahlı kavga ettiğini görerek durdu. Polis memurları iki kişiyi uyararak silahlarını bırakıp teslim olmasını istedi. Polisin uyarısını dikkate almayan şüpheli polise silahla ateş etmeye başladı. Bunun üzerine sivil polisler de şüpheliye silahla karşılık verdi. Polisin ateş etmesi üzerine şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçtı. Olayda bir kişi ise ayağından yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Özel harekat polisleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Yaralı Ebubekir B. ise olay yerine gelen ambulansla Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

DHA