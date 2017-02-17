Kaya yünü içinde salatalık ve marul üretimi

BOLU Belediyesi tarafından oluşturulan serada ilk kez tropikal meyve üretilirken, plastik su borularında kaya yününün içerisinde deneme amaçlı ekilen salatalık ve marul tohumları da çiçek açtı.

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait fidanlık sahasındaki seralarda birbirinden farklı meyve ve sebzeler üretiliyor. Ziraat mühendisleri tarafından gübresinden toprağına kadar ayrıntılı olarak kontrol edilerek ekilen ve yetiştirilen tropikal ürünler meyve verdi. Hijyenik koşullarda topraksız ve organik olarak üretilen domates ise lezzetiyle dikkat çekiyor.

Serada deneme amaçlı plastik su borularında kaya yünü içinde ekilen marul ve salatalık tohumları da çiçek açtı. 35 tohumdan 31'i çiçek açarken, kök salan sebzeler daha sonra büyümesi için daha büyük bir plastik borunun içine konulacak.

'İNSANLARIN TOPRAKLA BAĞINI KESMEMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, insanların tabiat, bitki ve doğayla bağını koparmamaya çalıştıklarını söyledi. Bolu'da herkesi belediyenin seralarını gezmeye davet eden Başkan Yılmaz şöyle konuştu:

"Yeni yetişen neslimizin tabiatla bağı yavaş yavaş azalıyor. Yarın böyle devam ederse 'domates' ve 'salatalık' denildiğinde manavdaki şekil akla gelecek. Tabiatla toprağı bilen insan sayısı kalmayacak. Biz belediye olarak ilginç tropikal meyveleri de getirerek artık insanların tabiatla, toprakla, bitkiyle bağını koparmamaya çalışıyoruz. Endemik bitkilerin neler varsa onlar üzerinde de üniversite ile birlikte çalışıyoruz. Yok olmaya yüz tutmuş meyve ağaçlarının tamamını korumaya çalışıyoruz. Geçmişte olup da ticari olmadığı için vazgeçilen ürünlerin genlerini muhafaza ediyoruz. Bunlar Türkiye'nin gen haritasının çıkmasına yardımcı olacak."

'SOSYETİK SERA'

Tropikal meyvelerin olduğu bölümü 'sosyetik sera' olarak nitelendiren Başkan Yılmaz, "Tropikal meyvelerin olduğu serada mango ve ananas da üretiyoruz. Bu sera ilgi çeksin diye sosyetik bir sera. İç ve dış mekan bitkileri ile topraksız domates üreten seralarımız var. Kesme çiçek konusunda da çalışma yapıyoruz. Eğer başarılı olursak bu konu üzerinde çalışacağız. Bolu'da patates ve buğday ekiyor üreticiler. Karpuz yetiştirmemizin ardından üretimde de ciddi artışlar oldu. Bizim karpuzumuz son sezonda çıkıyor. Bolu'da karpuz çıktığında son sezon olmasına karşın fiyatı 1 TL'den aşağı düşmüyor" dedi.

DHA