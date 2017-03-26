Kayak hocaları ile tartışan Federasyon Başkanı, karakolluk oldu

ERZURUM'da Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen veteran yarışlarının ardından Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar ile bazı kayak hocaları arasında tartışma çıktı. Polis müdahale ettiği olayda birbirlerinden şikayetçi olan taraflar polis merkezinde ifade verdi.

Palandöken’de düzenlenen Veteran Kayak Yarışmaları'nın ardından dün bir otelde yarışmayı değerlendirmek için toplanan Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar ile kayak hocaları arasında sözlü tartışma çıktı. İddiaya göre yarışmanın değerlendirildiği toplantıda, kayak hocaları yarışmada ki eksiklikleri dile getirdi. Buna sinirlendiği iddia edilen Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, oturduğu yerden kalkarak kayak hocalarına sert bir dille cevap verdi. Bunun üzerine karşılıklı sözlü tartışmanın ardından ortalık bir anda karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri birbirlerinden şikayetçi olan Yarar ve kayak hocalarını akşam saatlerinde merkez Palandöken İlçesindeki Yenişehir Polis Merkezi’nde getirerek ifadelerini aldı.

Kayak hocaları, toplantı anında kibar bir şekilde yarışmadaki eksiklikleri dile getirdiklerini ancak Başkan Erol Yarar’ın sert tepkisiyle karşılaştıklarını belirtti. Kayak hocaları, "Yarışma esnasında bazı eksiklikler dikkatimizi çekti. İki arkadaşımız bu eksiklikleri dile getirince Erol Yarar bir anda hakaret etmeye başladı. Yarar, 'Adam olacaksınız, yoksa size haddinizi bildiririm' gibi ifadelerle üzerimize yürüdü. Biz de tepkimizi ortaya koyduk. Daha sonra olay yerine polis ekipleri bizi karakola götürdü. Yarar’dan şikayetçi olduk" dedi.

Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar da kendisine küfreden 2 kayak hocasından şikayetçi olduğu öğrenildi.

DHA