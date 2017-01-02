Kaybolan avcı, donmak üzere iken bulundu

AKSARAY'da tavşan avına çıkan ve yoğun sis nedeniyle yönünü kaybeden 46 yaşındaki Ali Bozdoğan, AFAD ekipleri tarafından donmak üzere iken bulundu.

Aksaray merkeze bağlı Akçakent Köyü'nde oturan Ali Bozdoğan, dün saat 11.00 sıralarında tavşan avlamak için köyün yakındaki araziye çıktı. Bozdağan, avlandığı sırada yoğun sis nedeniyle yönünü kaybedince 112'yi arayıp kaybolduğunu bildirdi. Bunun üzerine AFAD ve sağlık görevlileri Bozdoğan'ı bulmak için çalışma başlattı. Bozdoğan, yaklaşık 4 saat süren arama sonucu Hasandağı yakınlarında donmak üzere iken bulundu. 'SÜREKLİ YÜRÜDÜM'

Donmamak için sürekli yürüdüğünü belirten Bozdoğan şunları anlattı:

''Saat 11.00 gibi tavşan avına çıktım. Önümde beyaz bir tavşan gördüm, 5 el ateş ettim, yaraladım. Tavşan kaçıyordu sürekli peşinden gittim. Bir anda hava sislenmeye başlayınca yönümü kaybettim. Durumu ekiplere bildirdim. Ama nereye gittiğimi bilmiyordum. Sürekli yürüdüm. Çünkü durduğumda hipotermiye gireceğimi biliyordum. Onun için sürekli yürüdüm ayaklarımı hissetmeye başlamama rağmen durmadım, sürekli gezdim. Ayağımı naylon sardım, ama fayda etmedi. Çünkü ayağımı hissetmiyordum, belden aşağım ıslaktı. Kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetrenin üzerindeydi. AFAD ekipleri ve köylüler beni buldu.''

DHA