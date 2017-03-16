Kayınvalide ve baldız katili: Pişmanım

ANTALYA'nın Gündoğmuş İlçesi'nde, kayınvalidesi 44 yaşındaki Şükran Gülçelik ve baldızı 5 yaşındaki Zeynep Kader Gülçelik'i av tüfeğiyle öldürdüğü suçlamasıyla ömür boyu hapsi istenen 30 yaşındaki Kadir Gülçelik, "Olaylardan dolayı çok pişmanım" dedi.

Gündoğmuş'a bağlı Çiçekoluk Mahallesi'nde geçen yıl 11 Temmuz'da amcasının eşi, aynı zamanda kayınvalidesi Şükran Gülçelik'i, ardından yere düşen annesine sarılan Zeynep Kader Gülçelik'i av tüfeğiyle vurup öldüren Kadir Gülçelik'in yargılanmasına Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 'Tasarlayarak öldürme', 'çocuğu ve beden bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme' ve 'tehdit' suçlarından ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılanan Kadir Gülçelik'in avukatıyla katıldığı duruşmada, mahalle muhtarı A.Ş. ile komşular K.D. ve N.D. ile sanığın asker arkadaşı ve komşusu E.S. tanık olarak dinlendi.

"YÜZÜ ANNESİNE DÖNÜKTÜ VE BOYNUNDA KAN VARDI"

A.Ş., olayı gözüyle görmediğini, köy girişinde oturduğunu anlatırken şöyle dedi:

"Bu sırada oradan motorla Kadir Gülçelik geçti. Omzunda bir tüfek asılıydı ve motorun arkasında da bir torba vardı. Torbanın içinde ne olduğunu görmedim. 1 saat sonra Ayşe Gülçelik olayı bana telefon ile bildirdi. Ben de 112'yi arayarak gerekli yerlere haber verdim. İki aile arasında husumet yoktu. Ben olayı görmedim, olaydan sonra gittim. Kader ile annesi arasında 1 metrelik mesafe vardı. Kader'in yüzü annesine dönüktü ve boynunda kan vardı. Kader'e kasıtlı olarak ateş edilip edilmediğini bilmiyorum."

"HEPSİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Daha sonra tanık K.D. çağrıldı. K.D., Ramazan ayının 4'üncü günü Kadir Gülçelik'in evlerine geldiğini, 6'ncı gün geldiğinde ise 1 hafta içinde eşinin eve dönmemesi halinde Kader'den başlayıp hepsini öldüreceğini söylediğini belirterek, "Ben yapmaması yönünde ikna etmeye çalıştım. Telefon ile arayarak Dilber Gülçelik'e durumu anlattım. Ailenin tüm yakınlarına hem mesaj attım hem de telefon ile arayarak olayın büyüyeceğini anlattım. Bize geldiğinde sinirliydi, eşini sürekli arayıp işten çıkıp çıkmadığını soruyordu. Bazen de evin önündeki ağacın altında bekleyip, bağırdığı oluyordu. Silah taşıdığını görmedim" diye konuştu.

Tanıklardan N.D., Kadir Gülçelik'i ikna etmeye çalıştığını, evlerine geldiğinde silah görmediğini, olsa da kendisine göstermeyeceğini söyledi.

"KADER'İ BİLEREK ÖLDÜRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Asker arkadaşı E.S., olay günü Kadir Gülçelik'i aradığını söyleyerek, "Bana köyde olduğunu söyledi. Ne yaptığını sordum, gezmeye geldiğini söyledi. Saat 15.00'te Kadir Gülçelik beni aradı. Sesi ağlamaklıydı, kayınvalidesi ile Kader'i öldürdüğünü fakat Kader'i bilerek öldürmediğini söyledi. Bunu birkaç kez tekrarladı. Jandarmanın etrafını sardığını, asker arkadaşı olduğumdan benden helallik almak için aradığını, kendisini öldüreceğini söyledi. Telefonu kapattım hemen jandarmayı aradım, jandarmanın da haberi varmış zaten. Eşiyle daha önce problem yaşadıklarını, kadın sığınma evine gittiğini bana söylemişti. Daha sonraki tartışmalarında da eşyalarını alıp gittiğinden haberim var. Neden öldürdüğünü bilmiyorum" dedi.

"HEDEF SAPMA SÖZ KONUSU"

Duruşmada Kadir Gülçelik'in avukatı söz alarak, beyanlarda aleyhte hususları kabul etmediklerini ifade ederek, olayda tasarlama koşullarının oluşmadığını ve öldürülen Kader Zeynep'e yönelik müvekkilinin kastının olmadığını savunurken şöyle dedi:

"Müvekkilim olay öncesi, olay sırası, olay sonrası ve tüm davranışlarının gözetilmesini ve bu hususların değerlendirilmesini talep ediyoruz. Kader Zeynep yönünden hedef sapma söz konusudur. Müvekkilim yönünden istenmeyen bir netice doğmuştur. Bu hususların gözetilmesini talep ediyoruz. Taraflar zaten gündelik hayatta komşudur. Dolayısıyla tasarlamanın koşulları oluşmamıştır. Ağılda keşif yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. Sanık Kadir Gülçelik ise "Olaylardan dolayı çok pişmanım, diyeceğim bir şey yoktur."

Savcı ise keşif istemini reddederek sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme başkanı sanığın tutuklulukla geçirdiği sürenin, sanığın eylemi için öngörülen cezanın alt ve üst sınırı gözlendiğinde adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağından tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

DHA