Kayıp genç ölü bulundu

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde 10 gündür kayıp olarak aranan 18 yaşındaki Yunus Turan'ın, Kızılırmak nehri kıyısında cesedi bulundu.

Samsun'un Bafra İlçesi Karaburç Mahallesi'nde oturan açık öğretim lisesi öğrencisi Yunus Turan, iddiaya göre geçen 8 Nisan'da 'Sınavlarım var' diyerek bisikletine binip evinden ayrıldı. Akşam eve dönmeyen gence ulaşamayan ailesi, polise ve jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler gencin bulunması için çalışma başlattı. Bugün Adaköy mevkiinde Kızılırmak nehri kıyısında çalışma yapan Bafra Belediyesi ekipleri, bölgede bir bisiklet ve az ileride bir erkek cesedi fark etti. Belediye çalışanları tarafından jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, cesedin Yunus Turan'a ait olduğunu belirledi. Gencin ailesine haber verildi. Ailenin de teşhis etmesi üzerine Yunus Turan'ın cesedi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin, acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA